Saverne Séjour en Alsace Auberge de Jeunesse de Saverne Saverne, 7 août 2023, Saverne. Séjour en Alsace 7 et 18 août Auberge de Jeunesse de Saverne Le séjour coûte 425€ par jeunes Saint Martinois (445€ pour les non saint martinois). 3 actions d’autofinancement ont eu lieu durant l’année pour diminuer le tarif (-50€ par actions). – Séjour en Alsace du 07 Août au 18 Août 2023.

– Voyage en minibus

– Hébergement : Auberge de jeunesse de Saverne au sein du Château des Rohans

Séjour centrée sur la découverte de l’Alsace (journées en Allemagne, découverte du patrimoine, sensibilisation à la seconde guerre mondiale, activités sportives, …).

Actuellement, toutes les activités ne sont pas encore définies. Un groupe de jeunes s'investis sur l'organisation du séjour. Seulement quelques activités phares sont fixées (visite du camp de Struthof, escape game, jeux de pistes dans Colmar et Strasbourg, 2 journées en Allemagne, …).

2023-08-07T08:00:00+02:00 – 2023-08-07T09:00:00+02:00

