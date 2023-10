On se refait une toile ? Auberge de Jeunesse de la Rochelle La Rochelle Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

La Rochelle On se refait une toile ? Auberge de Jeunesse de la Rochelle La Rochelle, 23 octobre 2023, La Rochelle. On se refait une toile ? 23 – 27 octobre Auberge de Jeunesse de la Rochelle Sur inscription Le séjour est organisé du lundi 23 au vendredi 27 Octobre 2023.

Les jeunes sont hébergés au sein de l’auberge de jeunesse de La Rochelle en Charente Maritime (17). Ce séjour est à l’initiative d’un groupe de jeunes scolarisés sur le territoire de Charente Limousine. Il est le résultat d’une année de réflexion autour de l’ecriture de scénarii sur le thème du harcèlement. Le but de ce séjour est de mettre en scène et filmer les écrits des jeunes. Tout au long du séjour, l’équipe d’animateurs sera accompagnée par deux intervenants théâtre qui participeront aussi à la vie collective du séjour. Au programme de la semaine:

– des ateliers techniques de prise de vue et de son

– des ateliers théâtre avec des exercices d’aisance gestuelle devant une caméra et un public

– trois journée de tournage

– une séance de projection au cinéma (veillée) Les jeunes participeront à la vie quotidienne ainsi qu'aux tâches de la vie quotidienne (cuisine, vaiselle, achats des denrées alimentaires, rangement du gîte,…).

Catégories d'Évènement: Charente-Maritime, La Rochelle

