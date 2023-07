Nature et Sensations Auberge de jeunesse de la forge Quillan, 24 juillet 2023, Quillan.

Nature et Sensations 24 – 28 juillet Auberge de jeunesse de la forge 490€ Participation des familles QF< 600 4€/jour - QF entre 601 et 900 5€/jour- QF entre 901 et 1200 6€/jour - QF entre 1201 et 1500 7€/jour - > 1500 12€/jour

La Fédération Léo Lagrange par son action éducative et par sa volonté d’appliquer les méthodes et valeurs de l’éducation populaire de manière universelle souhaite pleinement apporter sa contribution et son expertise au dispositif « Colos apprenantes », impulsé par le gouvernement.

Nous avons fait le choix de proposer un séjour de vacances , en moyenne montagne, dans l’Aude. La région est connue pour ses sorties culturelles, ses vallées encaissées, la faune et la flore, la mer mediterranée.

Le séjour s’adresse aux jeunes âgés de 13 à 17ans. Le nombre de place étant limité à16 participants, nous accueillerons en priorité les jeunes issus des ZRR, en dechrochage scolaire, avec suivi éducatif particulier.

Afin de proposer un programme équilibré, les vacances seront rythmées par des activités sportives, de plein air et des temps d’apprentissage avec des ateliers sur le developpement durable, la gestion de l’eau et la connaissance de la faune et de la flore locale.

Auberge de jeunesse de la forge 11500 Quillan Quillan 11500 Quillan Aude Occitanie

2023-07-24T08:00:00+02:00 – 2023-07-24T23:59:00+02:00

2023-07-28T08:00:00+02:00 – 2023-07-28T23:59:00+02:00

