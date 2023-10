Cœur de région : Paris, Île-de-France AUBERGE DE JEUNESSE D’ARTAGNAN Paris, 23 octobre 2023, Paris.

Cœur de région : Paris, Île-de-France 23 – 28 octobre AUBERGE DE JEUNESSE D’ARTAGNAN 595 €

En route pour la capitale et ses nombreux atouts ! On commence par une montée à la Tour Eiffel. Puis on perce les mystères de la science de façon ludique à la cité des sciences.

Bien entendu nous allons prolonger l’aventure à la découverte de ses monuments et ses quartiers célèbres: Montmartre, l’Arc de Triomphe, le Ma-rais…

Tu poursuivras ton périple en découvrant le musée du Louvre puis les jardins des Tuileries, l’Ile de la cité et le quartier de Saint-Germain des Prés. Tu profiteras d’une visite guidée en bateau mouche pour découvrir la ville depuis la Seine. Sans oublier l’éternelle descente de la plus belle avenue du monde, les Champs-Elysées !

Un séjour idéal pour contempler le château de Versailles et ses jardins. Riche en émotions avec les copains pour découvrir ou redécouvrir notre capitale comme jamais !

Les jeunes sont logés en auberge de jeunesse, en demi-pension. Ils prendront les repas du midi et les goûters sur les lieux de visite.

Le transport s’effectue en train. Sur place, utilisation des transports en commun et de ses pieds !

AUBERGE DE JEUNESSE D'ARTAGNAN 80 rue Vitruve 75020 Paris

FOL de l’Isère