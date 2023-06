SEJOUR Ados Côte Normande et île Jersey Auberge de jeunesse Cherbourg Octeville Cherbourg-en-Cotentin, 31 juillet 2023, Cherbourg-en-Cotentin.

SEJOUR Ados

Côte Normande et île Jersey 31 juillet – 4 août Auberge de jeunesse Cherbourg Octeville Qf1 : 420€ ; Qf2 : 440€ ; Qf3 : 460€ ; Qf4 : 480€

Ce séjour est ouvert aux adolescents âgés de 11 à 17 ans, adhérents du secteur jeunesse, dans la limite de 12 inscrits. L’équipe pédagogique proposera aux participants des activités de loisirs, des visites et sorties. Celles-ci mettront l’accent sur et auront pour objet de développer et renforcer les apprentissages des jeunes. Ce séjour s’inscrit dans le cadre du projet d’action 2022-2023, en cohérence avec le projet éducatif de la structure et aux objectifs pédagogique du secteur jeunesse.

Au programme :

Surf

Visite 2 jours de l’île de Jersey

Visite du musée maritime de Cherbourg

Randonnée vélo et pédestre

Visite château Elisabeth

Visite du parc zoologique de Jersey

Tenir à jour la page Facebook ados (synthèse des activités de la journée)

Captation et réalisation vidéo du séjour.

Auberge de jeunesse Cherbourg Octeville 50100 Cherbourg Octeville Cherbourg-en-Cotentin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-31T07:00:00+02:00 – 2023-07-31T23:00:00+02:00

2023-08-04T07:00:00+02:00 – 2023-08-04T23:00:00+02:00

