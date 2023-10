Séjour à Dunkerque auberge de jeunesse Cherbourg Cherbourg-en-Cotentin Catégories d’Évènement: Cherbourg-en-Cotentin

Manche Séjour à Dunkerque auberge de jeunesse Cherbourg Cherbourg-en-Cotentin, 30 octobre 2023, Cherbourg-en-Cotentin. Séjour à Dunkerque Lundi 30 octobre, 09h30 auberge de jeunesse Cherbourg Partir à Dunkerque pour découvrir de nouvelles activités: char à voile, pêche, sensibilisation aux rejets de la mer….et participer pleinement à l’organisation du séjour. auberge de jeunesse Cherbourg 55, rue de l’Abbaye 50100 Cherbourg Cherbourg-en-Cotentin 50100 Cherbourg-Octeville Manche Normandie [{« type »: « email », « value »: « afrprixlesmu00e9ziu00e8res@outlook.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-30T09:30:00+01:00 – 2023-10-30T21:00:00+01:00

2023-10-30T09:30:00+01:00 – 2023-10-30T21:00:00+01:00 actvités nautique environnement Détails Catégories d’Évènement: Cherbourg-en-Cotentin, Manche Autres Lieu auberge de jeunesse Cherbourg Adresse 55, rue de l'Abbaye 50100 Cherbourg Ville Cherbourg-en-Cotentin Departement Manche Age min 11 Age max 15 Lieu Ville auberge de jeunesse Cherbourg Cherbourg-en-Cotentin latitude longitude 49.644413;-1.631943

auberge de jeunesse Cherbourg Cherbourg-en-Cotentin Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cherbourg-en-cotentin/