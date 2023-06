Séjour Cherbourg auberge de jeunesse Cherbourg Cherbourg-en-Cotentin, 24 juillet 2023, Cherbourg-en-Cotentin.

Il est important pour nous de transmettre la valeur du devoir de mémoire. Le devoir de mémoire consiste à préserver et à transmettre aux plus jeunes la mémoire et les valeurs républicaines des hommes et femmes qui ont défendu le territoire national et ses idéaux. La paix et l’histoire doivent être au cœur de l’apprentissage civique des générations futures.

L’an passé des jeunes se sont rendus en Pologne afin de visiter les camps de concentration d’Autswish et de mieux comprendre les conséquences d’une guerre.

Ces jeunes par ce séjour en Pologne et par l’intervention de professeurs d’histoire et de Français avaient été profondément touchés. Notre rôle de sensibilisation et de transmission avait donc été positif grâce à la découverte par soi-même.

Nous remarquons cependant que les moqueries, les insultes sont très courantes.

Dans cette démarche éducative, l’association souhaite renouveler ce type d’actions. Au-delà de l’enseignement de l’histoire en classe, l’institution scolaire et les associations d’éducation populaires participent à la politique de mémoire, qui met l’accent sur certains faits historiques dans le but de construire une mémoire collective autour de valeurs partagées et de contribuer au sentiment d’appartenance commune : le vivre ensemble.

Dans une optique de sensibilisation au devoir de mémoire, c’est-à-dire à l’obligation morale de se souvenir de faits, d’évènements tragiques afin de ne pas les reproduire, l’AREL se donne comme objectifs :

– Contribuer à l’acquisition de compétences civiques et sociales : faire vivre les principes républicains au travers des valeurs de respect en développant l’expression, l’écoute et le sentiment d’appartenance.

– Participer à la transmission d’une mémoire collective (développer une attitude de citoyen conscient) – Porter un regard critique sur une situation historique et devenir un défenseur des droits de l’homme et du citoyen.

– Transversalité éducative et pédagogique : donner du sens

– Travailler le lien avec les familles pour rendre efficiente la co-éducation

Le projet s’appuie sur des pratiques participatives en mettant le jeune au cœur du processus et en valorisant son engagement. Les jeunes devront appréhender l’histoire en croisant des contextes historiques différents. Ils devront également questionner la banalisation des insultes et donc le « bien vivre ensemble ».

L’outil informatique sera utilisé pour les recherches en amont avec en premier lieu un quizz sur le débarquement ceci afin de sensibiliser les jeunes et de permettre de mieux connaitre l’histoire du débarquement et son origine.

Lors de ce séjour, les jeunes dormiront dans une auberge de jeunesse.

Séjour historique et culturel à Cherbourg