Voyage à Boulogne / Mer 31 juillet – 4 août Auberge de jeunesse Boulogne-sur-Mer

Ce séjour de 5 jours et 4 nuits allie nature, sciences et patrimoine. Un groupe de 15 adolescents âgés de 11 à 18 ans vont pouvoir découvrir le patrimoine historique et naturel de la ville de Boulogne-sur-Mer. Aussi appellée la capitale de la Côte d’Opale, son port de pêche fait partie des plus importants du pays.

Le groupe sera hébergé dans une auberge de jeunesse située en centre-ville. La situation géographique de celle-ci permet d’accéder aux différentes activités et sites à pied. Cet hébergement accueillant d’autres groupes, l’occasion sera donnée aux jeunes d’effectuer des rencontres et d’échanger avec des publics de tout âge et de tout horizon..

Le programme préparé par l’équipe d’animation s’appuiera notamment sur la découverte du littoral et du patrimoine, par des visites de musées, des randonnées le long de la côte, la visite de Nausicaa,… et bien entendu des animations, des veillées, et un aménagement du temps permettant à chaque partiipant de trouver et respecter son rythme.

Les temps de vie quotidienne seront organisés afin que chacun puisse y participer, avec une répartition des tâches prévue en amont du séjour.

Un créneau quotidien sera mis en place afin de permettre à chaque participant de s’exprimer sur le contenu de sa journée, et de faire des parallèles avec sa vie de collègien ou lycéen (par exemple telle activité lui a fait penser à ses cours de sciences de la vie et de la terre, de géographie, d’histoire, etc…).

