12 places sur inscription. 10€ demandé par jeune.

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. auberge de jeunesse Bastille Hostel 10 rue Trousseau Quartier Sainte-Marguerite Paris 75011 Île-de-France Mise en place d’un séjour d’une semaine durant les vacances d’octobre au sein de notre capitale: Paris.

Les jeunes auront la possibilité de participer à des activités culturelles, artistiques et sportives mais également d’assurer une continuité dans leur méthodologie de travail avec l’accompagnement des animateurs.

Les déplacements s’effectueront en transport en commun afin de travailler autour de la mobilité.

Enfin l’hébergement se fera en auberge de jeunesse pour impliquer les jeunes dans les taches quotidiennes.

