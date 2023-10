Colombus Camp, exploration de soi, des autres et du monde professionnel Auberge de jeunesse Barbey Bordeaux, 23 octobre 2023, Bordeaux.

Partir en colo c’est avant tout faire de nouvelles rencontres, apprendre à mieux se connaitre, expérimenter de nouvelles choses…et c’est essentiel pour grandir et encore plus important pour les ados !

Au programme de notre séjour d’exploration pour les 12/17 ans :

Découvrir des outils pour développer sa confiance en soi grace aux compétences humaines, réfléchir à ses choix, favoriser la cohésion grace à des conversations en petits groupes où tous ensemble, sur fond de confidence ou au travers d’activités, nous te donnerons envie de partir à la découverte de toi, des autres et du monde qui t’entoure.

Vient t’amuser et préparer ta rentrée sans stress et dans la bonne humeur avec nous !

Auberge de jeunesse Barbey 22, Cours Barbey 33800 BORDEAUX Bordeaux 33800 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-23T09:30:00+02:00 – 2023-10-23T18:30:00+02:00

2023-10-27T09:30:00+02:00 – 2023-10-27T18:30:00+02:00

