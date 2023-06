Les cafés du rock – Marty and Co Auberge de Claise Neuillay-les-Bois, 2 juillet 2023, Neuillay-les-Bois.

Neuillay-les-Bois,Indre

La communauté de communes Val de l’Indre-Brenne vous propose une semaine de concerts gratuits dans les cafés de son territoire..

Lundi 2023-07-02 à 20:30:00 ; fin : 2023-07-02 . EUR.

Auberge de Claise

Neuillay-les-Bois 36500 Indre Centre-Val de Loire



The community of communes Val de l’Indre-Brenne proposes a week of free concerts in the cafés of its territory.

La Comunidad de Municipios de Val de l’Indre-Brenne ofrece una semana de conciertos gratuitos en cafés de toda la región.

Die Communauté de communes Val de l’Indre-Brenne bietet Ihnen eine Woche lang kostenlose Konzerte in den Cafés ihres Gebiets an.

Mise à jour le 2023-06-01 par Destination Brenne