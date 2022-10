Ecole de la montagne Séjour découverte Escalade 2022 dans le cadre opération colonies apprenantes par le Ministère de l’Éducation Nationale AUBERGE COZY AND FAMILY 04120 LA PALUD-SUR-VERDONLA PALUD-SUR-VERDON La Palud-sur-Verdon Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

sur inscription – transport en bus au départ de Nice

Rôle éducatif des activités d’escalade pour les jeunes, cette Ecole constitue opportunité d’allier activité sportive, fonction sociale et individuelle, sensibilisation à l’environnement. AUBERGE COZY AND FAMILY 04120 LA PALUD-SUR-VERDONLA PALUD-SUR-VERDON LA PALUD-SUR-VERDON La Palud-sur-Verdon 04120 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur Séjour Toussaint Escalade 8-16 ans

du lundi 31 octobre au vendredi 4 novembre 2022

Du lundi au vendredi – 2 séances d’escalade par jour, ou une seule en journée continue.

La première séance consiste en un apprentissage ou une révision des fondamentaux, l’équipement, le matériel utilisé, l’encordement et l’assurage. On se met rapidement en action lors de cette première séance.

Que vous soyez débutant ou déjà grimpeur, tous nos secteurs d’escalade permettent un rythme de progression adapté à chaque participant.

Tout au long du séjour, nous abordons des thèmes différents : techniques spécifiques d’escalade, gestuelle, manip de cordes, gestion émotionnelle, lecture du topo… en fonction de votre niveau, de votre progression et de votre motivation, avec chaque jour la possibilité de découvrir un nouveau secteur. Le déroulement de ce programme est donné à titre indicatif.

Il peut subir des modifications ou des aménagements, en fonction des critères techniques, des impératifs de sécurité ou des conditions climatiques du moment. Dans ce cas, seuls les responsables de l’encadrement AZUR MERCANTOUR NATURE sont habilités à prendre la ou les décisions nécessaires.

Il peut aussi être adapté selon le niveau technique et physique des participants.

