L’Automnal gourmand-Repas autour de la courge Auberge comme chez Swan – 5 Rue de l’Etang Saint-Julien-Molhesabate, 28 octobre 2023, Saint-Julien-Molhesabate.

Saint-Julien-Molhesabate,Haute-Loire

Karen vous propose un repas autour de la courge et des légumes d’automne..

2023-10-28 à ; fin : 2023-10-29 . EUR.

Auberge comme chez Swan – 5 Rue de l’Etang Village

Saint-Julien-Molhesabate 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Karen proposes a meal based on squash and autumn vegetables.

Karen servirá una comida a base de calabaza y verduras de otoño.

Karen bietet Ihnen ein Essen rund um den Kürbis und Herbstgemüse an.

Mise à jour le 2023-06-02 par Office de Tourisme du pays de Montfaucon