L’Automnal gourmand – Saveurs d’ailleurs Auberge comme chez Swan – 5 Rue de l’Etang Saint-Julien-Molhesabate, 7 octobre 2023, Saint-Julien-Molhesabate.

Saint-Julien-Molhesabate,Haute-Loire

Karen vous invite à découvrir de nouvelles saveurs: repas à base de spécialités de l’île de la Réunion..

2023-10-07 à ; fin : 2023-10-08 . EUR.

Auberge comme chez Swan – 5 Rue de l’Etang Village

Saint-Julien-Molhesabate 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Karen invites you to discover new flavors: meals based on specialties of the Reunion Island.

Karen le invita a descubrir nuevos sabores: una comida basada en especialidades de la isla de Reunión.

Karen lädt Sie ein, neue Geschmacksrichtungen zu entdecken: Essen mit Spezialitäten von der Insel Réunion.

Mise à jour le 2023-06-02 par Office de Tourisme du pays de Montfaucon