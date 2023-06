L’été chez Trey – Cluster Connexion Auberge Chez Trey Béost, 21 juillet 2023, Béost.

Béost,Pyrénées-Atlantiques

Ce nouveau sextuor palois est composé de musiciens talentueux qui transcendent les styles d’origine avec une nouvelle couleur funky. Les mélodies riches et variées se mêlent à des rythmes chauds et cuivrés pour nous envoûter et nous inviter à danser. Laissez-vous bercer par leur musique et laissez-vous emporter par leurs rythmes envoûtants !.

2023-07-21

Auberge Chez Trey

Béost 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



This new sextet from Pau is made up of talented musicians who transcend their original styles with a new funky color. Rich, varied melodies mingle with warm, brassy rhythms, bewitching us and inviting us to dance. Let yourself be lulled by their music and carried away by their bewitching rhythms!

Este nuevo sexteto de Pau está formado por músicos de talento que trascienden sus estilos originales con un nuevo giro funky. Sus ricas y variadas melodías se mezclan con ritmos cálidos y descarados, hechizándonos e invitándonos a bailar. Déjese seducir por su música y déjese llevar por sus ritmos hechizantes

Dieses neue Sextett aus Palais besteht aus talentierten Musikern, die die ursprünglichen Stile mit einer neuen funky Farbe transzendieren. Die reichhaltigen und abwechslungsreichen Melodien vermischen sich mit heißen, kupferhaltigen Rhythmen, um uns zu verzaubern und zum Tanzen einzuladen. Lassen Sie sich von ihrer Musik einlullen und von ihren fesselnden Rhythmen mitreißen!

