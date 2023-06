En avant Marseille Auberge bois luzy Marseille, 10 juillet 2023, Marseille.

En avant Marseille 10 – 14 juillet Auberge bois luzy tarif modulé en fonction du quotient CAF, en moyenne 25 euros par séjour

LE LIEU :Les jeunes seront accueillis à l’auberge de jeunesse Bois Luzy située 58-60 Allée des Primevères, 13012 Marseille. Ce site se trouve dans le 12ème arrondissement de Marseille, il est habilité à recevoir des groupes dans des locaux adaptés.

LOCAUX :

Les jeunes dorment sous tentes par deux ou trois Les filles et les garçons sont séparés.

Des blocs sanitaires collectifs sont situés à proximité du campement. L’équipe d’animation veillera à attribuer un bloc sanitaire aux filles et un autre aux garçons, en fonction de leur genre, les jeunes devront se soumettre à leur sanitaire.

Une cuisine en dur permet l’élaboration des repas.

Une salle à manger sera le lieu de prise des repas et pourra ensuite servir de salle d’activité.

Une bibliothèque pourra servir de salle pour les activités calmes.

MODE DE TRANSPORT :

Le voyage de Toulouse à Marseille et certains déplacements sur place se feront avec les minibus de l’association qui seront conduits par les membres de l’équipe d’animation.

LES REPAS :

Le séjour a lieu en gestion libre. L’ensemble des repas est préparé par l’équipe d’animation avec l’aide des enfants pour les tâches simples.

La préparation des repas implique le strict respect des règles d’hygiène en vigueur. Voici quelques incontournables :

– Lavage et désinfection des mains (animateurs et enfants)

– La zone de préparation des repas est strictement propre

– Les poubelles sont séparées de la zone de préparation des repas et vidées immédiatement après chaque repas

– Les étiquettes des aliments sont conservées ou pris en photo.

– Un échantillon de chaque plat est conservé au frigo pendant toute la durée du séjour

– Les températures du frigo sont relevées matin, midi et soir

– Aucun reste n’est conservé

– Les aliments sont couverts

– La température des aliments cuits est vérifiée (doit atteindre 63°)

– Les animateurs accompagnent les enfants dans le lavage de la vaisselle (s’assurer qu’elle est propre et sèche)

SECURITE :

Hébergement en campement en auberge de jeunesse

Pour des questions de sécurité, les points suivants sont mis en place :

– le campement est organisé de façon que les enfants soient protégés des possibles intrusions

-L’ensemble de l’auberge est sous vidéosurveillance

– les consignes de sécurité sont clairement expliquées aux enfants dés leur arrivée sur l’auberge (nécessité d’être poli avec les personnes hébergées en même temps que nous mais sensibilisation au fait qu’on ne connait pas les personnes…, repérage des lieux où dorment les animateurs, interdiction d’aller aux sanitaires sans un adulte la nuit et sans un camarade la journée…).

– au niveau de l’organisation, des postes sont mis en place afin que les jeunes ne soient pas sans surveillance (douches, vaisselle…).

L’équipe d ‘animation Sera garante :

de la sécurité physique et morale des jeunes.

de la cohérence et du bon déroulement du Projet Pédagogique

du respect des aspects réglementaires pour le bon déroulement du séjour.

FONCTIONNEMENT DE L’EQUIPE :

« Une équipe d’adultes cohérente »

Avant le séjour :

2 réunions de préparation et de réflexion sur le Projet Pédagogique

Des propositions de chacun concernant les projets d’activités

Une réunion d’information et de préparation avec les jeunes et leurs parents, en présence de l’équipe au complet afin : d’informer, d’instaurer une relation de confiance, de les impliquer dans un temps éducatif.

Pendant le séjour :

1 réunion tous les soirs, après le coucher des jeunes afin de :

faire un bilan de la journée

échanger sur les difficultés rencontrées comme sur les points positifs

faire émerger les besoins et les envies des jeunes

mettre en place la journée à venir

permettre un moment de régulation entre les personnes pour éviter tous les malentendus qui pourraient gêner le bon fonctionnement de l’équipe.

L’animateur est responsable 24h/24h de lui-même et des jeunes.

L’animateur doit pouvoir répondre aux besoins des adolescents 24h/24h.

La consommation de drogues est strictement interdite.

L’animateur se doit de ne pas fumer devant les jeunes. Des lieux et des temps seront aménagés à cet effet en concertation avec l’ensemble de l’équipe.

L’animateur est un modèle pour les adolescents, il se doit donc d’avoir une tenue exemplaire (politesse, hygiène corporelle, et vestimentaire).

Le travail d’équipe est important. Il se doit d’être fait dans la bonne humeur, autant pour l’équipe d’animation que pour les enfants.

Après le séjour :

1 réunion de bilan

LE PUBLIC

10/ 17 ans

Ce sont ensuite des anciens élèves du collège Bellefontaine, des frères/sœurs ou des adolescents issus du quartier.

L’ensemble de l’équipe d’animation connaît ces jeunes puisque tout le monde travaille sur le centre ou sur l’établissement à l’année.

En fonction des âges des enfants les activités proposées peuvent être différentes ainsi que les horaires de coucher. Un groupe de 24 enfants partira 5 jours et 4 nuits

.

