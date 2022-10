A la découverte de Marseille Auberge bois luzy Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

tarif modulé par quotient CAF, en moyenne 25 euros

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Auberge bois luzy chateau de bois luzy allée des primevères 13012 12e Arrondissement Marseille 13012 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Le séjour se déroule à Marseille, l’hébergement est situé dans une auberge de jeunesse dans le 12 eme arrondissement de Marseille, les objectifs du séjour sont les suivants :

– DECOUVRIR MARSEILLE, LE PATRIMOINE RICHE ET VARIE QU’OFFRE CETTE GRANDE VILLE CAPITALE DE LA CULTURE 2013

-RENDRE L’ADOLESCENT ACTEUR DE SON SEJOUR

-FAIRE EMERGER LA VALEUR DU RESPECT MUTUEL

