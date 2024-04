Auberge Bagatelle Avignon Auberge Bagatelle Avignon Avignon, jeudi 1 janvier 2032.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2032-01-01T02:00:00+01:00 – 2032-01-01T04:00:00+01:00

Fin : 2032-01-01T02:00:00+01:00 – 2032-01-01T04:00:00+01:00

Auberge de jeunes, avec dortoirs de 4 à 8 lits pour les jeunes : lits superposés, les douches, wc, lavabos sont dans le couloir

Pour les professeurs : dans l’auberge de jeunes :chambres de 1 à 4 personnes avec douche (wc dans le couloir) à côté des enfants, pour la surveillance

Pour les chauffeurs, petit hôtel indépendant avec chambres avec douche ou douche + wc, leur permet de dormir au calme et d’être reposés pour conduire les groupes en toute sécurité.

Equipe de surveillance et sécurité la nuit formée (carte pro, SST, SSIAP)

Auberge Bagatelle Avignon 84000 AVIGNON Avignon Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 0490867135 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0490867131 »}, {« type »: « email », « value »: « auberge.bagatelle@wanadoo.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.aubergebagatelle.com »}]