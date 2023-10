Présentation du roman « Bichta Éder » par Eneko Bidegain Auberge Ametzanea Ostabat-Asme, 17 novembre 2023, Ostabat-Asme.

Ostabat-Asme,Pyrénées-Atlantiques

Eneko Bidegain présentera son roman Bichta éder paru aux éditions Elkar, dîner possible ensuite.

Eneko Bidegain « Bichta eder » liburu aurkezpena eta ondotik afaria nahi dutenendako..

Auberge Ametzanea Bourg

Ostabat-Asme 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Eneko Bidegain will present his novel Bichta éder, published by Elkar, followed by dinner.

Eneko Bidegain presentará su novela Bichta éder, publicada por Elkar, seguida de una cena.

Eneko Bidegain wird seinen im Elkar-Verlag erschienenen Roman « Bichta éder » vorstellen, anschließend ist ein Abendessen möglich.

