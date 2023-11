Apes O’Oclock / Hélène Piris SALLE LE BOURNOT, 8 mars 2024, AUBENAS.

Apes O’Oclock / Hélène Piris SALLE LE BOURNOT. Un spectacle à la date du 2024-03-08 à 20:45 (2024-03-08 au ). Tarif : 13.8 à 13.8 euros.

MAIRIE D?AUBENAS (L1-1079987 L2-1079988 L3-1079989) présente : Gratuit pour les moins de 3 an(s) APES O CLOCK : Les APES O’CLOCK déboulent enfin à Aubenas à l’occasion de la sortie de leur 4ème album ! Forts de leur expérience scénique avec plus de 350 concerts au compteur, le groupe Rennais se fraie un chemin entre jungle et béton, imposant un univers décalé et festif qui fait défaillir les mécaniques les mieux huilées. Vient remettre tes pendules à l’heure avec cette bande de dandies punk aux mélodies entêtantes, assénées par un mur du son puissant qui croise Groove, Hip-Hop et rock’n’roll cuivré façon brass-band dans un live puissant et furieux à souhait. ?Réveille l’animal qui sommeille, car l’heure approche mon ami !!! 1ère Partie : HELENE PIRIS Hélène Piris est considérée comme une des artistes montantes de la scène musicale française. Fallait pas l’énerver !!! Son album précédent « Tour du monde » nous l’avait montrée sage et plutôt douce, charmeuse aussi, enrobée d’une musique chaude et boisée aux accents classiques plutôt rassurants. Mais ça c’était avant. Avant qu’elle ne décide de mettre son humour décapant au service de nouveaux textes bien plus incisifs ! L’injustice, la précarité, le patriarcat, la course sans fin de l’ultra libéralisme, tout le monde en prend pour son grade ! À noter qu’Hélène Piris est l’artiste la plus diffusée en 2021/2022 sur tout le réseau quota ??? Hélène Piris est considérée comme une des artistes montantes de la scène musicale française. Si dans son précédent album, elle s’était montrée plutôt sage et douce, elle se lâche dans Fallait pas l’énerver !!! un humour décapant sur des textes incisifs ! L’injustice, la précarité, le patriarcat, la course sans fin de l’ultra libéralisme, tout le monde en prend pour son grade ! À noter qu’Hélène Piris est l’artiste la plus diffusée en 2021/2022 sur tout le réseau quota ???

Votre billet est ici

SALLE LE BOURNOT AUBENAS 4 BOULEVARD GAMBETTA Ardèche

13.8

EUR13.8.

