Govrache / Clara Sanchez SALLE LE BOURNOT, 15 février 2024, AUBENAS.

Govrache / Clara Sanchez SALLE LE BOURNOT. Un spectacle à la date du 2024-02-15 à 20:45 (2024-02-15 au ). Tarif : 13.8 à 13.8 euros.

MAIRIE D?AUBENAS (L1-1079987 L2-1079988 L3-1079989) présente : Gratuit pour les moins de 3 an(s) GOVRACHE : « APAGOGIE » Apagogie : « Raisonnement par lequel on démontre la vérité d’une proposition en prouvant l’impossibilité ou l’absurdité de la proposition contraire. » « Coup de cœur et Grand Prix Charles Cros », chansonnier des temps modernes aux textes ciselés et précis, Govrache distille avec finesse une poésie moderne portée par un univers musical pointu oscillant entre slam et hip-hop. Artiste engagé, juste et incarné, au ton résolument révolté et militant, il porte avec force et talent un message d’espoir et de solidarité. Apagogie (nom féminin) : raisonnement par l’absurde. « Coup de cœur et Grand Prix Charles Cros » en 2019, GOVRACHE revient avec un nouvel opus – Apagogie – écrit pendant les deux confinements et dans lequel il témoigne de l’absurdité qui rythme nos vies. Ses textes ciselés et précis, son interprétation juste et incarnée nourrissent une poésie moderne oscillant entre slam et hip-hop avec la complicité sur scène d’un contrebassiste, d’un pianiste et d’un beatmaker. Govrache : Slam Adrien Daoud : Contrebasse / Tom Antoine Delprat : Claviers Guillaume Sené : Beatmaking 1ère Partie – CLARA SANCHEZ : Chanteuse suspendue sur un fil entre hier et aujourd’hui, petit bout de femme frêle comme on s’amuse à la décrire, son accordéon bavard visé sur les épaules, Clara raconte des histoires tirées d’un univers en noir et blanc. Ses mots voyagent, nous installent au comptoir d’un bistrot enfumé, dans l’humidité chaude d’un bordel, à l’angle d’un boulevard oublié et nous renvoient comme un miroir à nos peines, à nos désirs et à notre humanité.

Votre billet est ici

SALLE LE BOURNOT AUBENAS 4 BOULEVARD GAMBETTA Ardèche

13.8

EUR13.8.

Votre billet est ici