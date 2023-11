Tryptik Projekt SALLE LE BOURNOT, 7 décembre 2023, AUBENAS.

Tryptik Projekt SALLE LE BOURNOT. Un spectacle à la date du 2023-12-07 à 20:45. Tarif : 9.8 à 9.8 euros.

MAIRIE D?AUBENAS (L1-1079987 L2-1079988 L3-1079989) présente : Gratuit pour les moins de 3 an(s) JAZZ ATMOSPHERIQUE En mixant les timbres épurés et classiques de leurs instruments avec les machines d’aujourd’hui, les trois frérots ardéchois du TRYPTIKT PROJEKT distillent dans leur dernier album sorti chez Antipodes Music un son atmosphérique où se mêlent jazz, rock progressif, électro et groove. L’exploration est aussi visuelle à travers des créations vidéos dont la dernière a été adapté à la scène lors d’une résidence à la salle au printemps 2022. Musique et image sont ainsi réunies pour une expérience sensorielle aérienne et puissante.

SALLE LE BOURNOT AUBENAS 4 BOULEVARD GAMBETTA Ardèche

9.8

EUR9.8.

