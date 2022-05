Festival Culturissimo : Cock Robin Duo à Aubenas Jardin du Dôme Saint-Benoît, 22 juin 2022 20:00, Aubenas.

Mercredi 22 juin, 20h00 Sur place Invitations à retirer au Centre E.Leclerc d’Aubenas.

Dans le cadre du Festival Culturissimo organisé par les Espaces Culturels E.Leclerc, le Jardin du Dôme Saint-Benoit accueillera le Cock Robin Duo pour un concert le 22 juin à 20h.

Cock Robin, groupe de new wave et pop rock américain fondé en 1982 par Peter Kingsbery, est révélé au grand public par les tubes « When Your Heart Is Weak », « The Promise You Made », « Thought You Were On My Side », « Worlds Apart »… Il connaît un grand succès en Europe et enchaîne les concerts en France, en Allemagne… Après une pause, Cock Robin se reforme en 2006 et renoue avec le succès grâce aux albums I Don’t Want To Save The World, Songs From A Bell Tower et, en 2016, Chinese Driver avec une nouvelle chanteuse : la Française Coralie Vuillemin !

La voici en duo avec Peter Kingsbery, chanteur, bassiste et guitariste du groupe, pour enflammer le jardin du Dôme Saint-Benoît avec le

dernier album de Cock Robin : Homo Alien, sorti en septembre dernier.

Jardin du Dôme Saint-Benoît rue du dôme, aubenas 07200 Aubenas Ardèche

mercredi 22 juin – 20h00 à 22h00