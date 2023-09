Retour aux sources – Performance de vannerie aléatoire Aubenas Aubenas, 16 septembre 2023, Aubenas.

Retour aux sources – Performance de vannerie aléatoire Samedi 16 septembre, 08h30 Aubenas Gratuit, en plein air, venir avec ses yeux

Retour aux sources

La vannerie remonte aux sources de la civilisation. Le vannier réalise des objets utilitaires ou de décoration avec des fibres végétales.

La vannerie aléatoire ou technique du nid d’oiseau est encore plus ancienne, c’est celle de la nature, des oiseaux qui tressent leur nid …

C’est une activité qui suppose patience, force et maîtrise des volumes. En quelques heures, je réalise un objet inspiré du nid d’oiseau, en travaillant brin par brin, avec l’ensemble de mon corps.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T08:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

@LisaBoniface