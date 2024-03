Aube Rosnay, vendredi 19 juillet 2024.

Aube Rosnay Indre

Lundi

Observez le réveil des espèces d’oiseaux les plus remarquables de Brenne, et terminez par des échanges autour d’un copieux petit déjeuner campagnard.

C’est à l’heure où les hommes sont encore sous les couvertures que la nature, et surtout les oiseaux, sont les plus actifs. Nous partirons à la découverte des espèces les plus remarquables de la Brenne ( Guifette moustac, Héron pourpré, Grèbe à cou noir…et peut-être même du Blongios nain).

De retour à la Maison du Parc, nous attendra un copieux petit déjeuner campagnard ( boisson chaude, jus de fruit, fromage de chèvre, omelette campagnarde, pain, confiture) autour duquel nous pourrons échanger sur les observations de la matinée. 2222 22 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-19 07:30:00

fin : 2024-07-19 10:30:00

Le Bouchet

Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire tourisme@parc-naturel-brenne.fr

L’événement Aube Rosnay a été mis à jour le 2024-03-26 par Destination Brenne