Aube musicale – Les Musicales de la route Cezanne 2021-08-01 08:00:00 08:00:00 – 2021-08-01 10:00:00 10:00:00 Domaine Saint Joseph, Bain des Jésuites 2161 route Cézanne

Le Tholonet 13100

Le Tholonet 13100 15 15 David Violi au piano et Pauline Buet au violoncelle, vous interprètent du Schubert et du Chopin. (prévoir 15 minutes de marche ou navette à disposition) Lever de soleil au Domaine Saint Joseph, en compagnie de Pauline Buet et David Violi, fondateurs de I Giardini, un collectif d’artistes inspirés et engagés parmi les plus talentueux de leur génération nommés aux Victoires de la musique 2021. David Violi au piano et Pauline Buet au violoncelle, vous interprètent du Schubert et du Chopin. (prévoir 15 minutes de marche ou navette à disposition) dernière mise à jour : 2021-06-18 par

