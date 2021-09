Aube Dorée l’affaire de tous – Quelle résistance ? projection du film suivie d’une discussion avec Angélique Kourounis et ses co-équipiers PL Guérin 1 rue Alexandre Ribot 29200Brest, 10 septembre 2021, Brest.

PL Guérin 1 rue Alexandre Ribot 29200Brest, le vendredi 10 septembre à 20:00

En 2017 l’association Bretagne Grèce Solidarité Santé a organisé, en Bretagne avec des partenaires locaux, 16 projections/débat du film Aube Dorée une affaire personnelle en présence des réalisateur(rice) Angélique Kourounis et Thomas Iacobi. Ils viennent de réaliser une suite: Aube Dorée l’affaire de tous – Quelle résistance ? qui traite principalement de la condamnation de cette structure néonazie comme organisation criminelle. De lourdes peine de prison ont été prononcée contre des députés et des dirigeants. Voici la bande annonce et le synopsis du film: [https://vimeo.com/560771007](https://vimeo.com/560771007) Synopsis La Démocratie peut-elle encore définitivement venir à bout d’Aube Dorée sans faire entorse à ses principes ? Malgré le procès en cours depuis plus de quatre ans, procès qui vise à démontrer qu’Aube Dorée n’est pas un parti politique mais une organisation criminelle à caractère militaire et structure pyramidale, cette formation reste toujours troisième force politique dans les intentions de vote. Comment est-ce possible ? Comment peut- on encore voter Aube Dorée ?Une formation dont les membres ou sympathisants continuent d’agresser en plein jour des journalistes,des avocats, des opposants politiques, des migrants ? Le travail commencé en 2009 sur ce parti n’est pas fini. Après avoir enquêté sur la nature et l’organisation de ce parti néo-nazi grec, la réalisatrice Angélique Kourounis recherche désormais quelles sont les réponses à donner à Aube Dorée ? Comment riposter ? Est-ce que la réponse serait devant les tribunaux,dans un barrage politique de tous partis ? Un boycott médiatique ? Une prise de conscience sociale ? Un réel enseignement à l’école ? Ou via une résistance plus musclée ? Les conséquences de la crise économique et sociale qui touchent de plus en plus de pays européens,l’instabilité politique qui s’installe, le désaveu des dirigeants politiques et l’échec de la gauche à s’organiser face à ce fléau sont au centre de ce documentaire qui essaie de comprendre pourquoi Aube dorée est toujours présente sur la scène politique.Une Aube Dorée qui n’a pas changé de cap ni d’idéologie. Le méandre noir sur fond rouge qui rappelle furieusement la croix gammée flotte toujours sur ses bureaux en plein centre d’Athènes. Une Aube Dorée toujours créditée, selon les sondages de 8% des voix, qui se présente à toutes les élections, qui sert d’épouvantail politique, qui continue à jouer les martyrs mais qui est mis à mal par le procès historique encours contre elle. Un procès plus important que celui de Nuremberg et qui est la colonne vertébrale de ce documentaire. Angélique Kourounis a dédié plusieurs années de travail à ces recherches autour du parti néonazi grec toujours troisième parti sur l’échiquier politique grec après des décennies d’actions meurtrières. C’est son quatrième film sur la question. Si vous voulez en savoir plus et disposez d’un peu de temps pour lire cet article qui contextualise le propos: [https://j-mag.ch/aube-doree-laffaire-de-tous-quelle-resistance-demande-la-realisatrice-de-ce-documentaire-angelique-kourounis/?fbclid=IwAR3V_d3NELoClOY9ZR3HLGI-47T2NTEt0ihqpivvuUJoN9SvYZFIG2Z0rNM](https://j-mag.ch/aube-doree-laffaire-de-tous-quelle-resistance-demande-la-realisatrice-de-ce-documentaire-angelique-kourounis/?fbclid=IwAR3V_d3NELoClOY9ZR3HLGI-47T2NTEt0ihqpivvuUJoN9SvYZFIG2Z0rNM) Encore plus complet un interview d’Angélique sur la télévision Suisse analyse la banalisation de cette idéologie et ses conséquences en Europe et aux USA (30mn). Faut pas croire – Néonazis : du pouvoir à la criminalisation. L’exemple grec. – Play RTS [https://www.rts.ch/play/tv/faut-pas-croire/video/neonazis–du-pouvoir-a-la-criminalisation–lexemple-grec-?urn=urn:rts:video:11933287](https://www.rts.ch/play/tv/faut-pas-croire/video/neonazis–du-pouvoir-a-la-criminalisation–lexemple-grec-?urn=urn:rts:video:11933287) Les Grecs ont réussi a faire reculer l’extrême droite et nous pouvons sans doute nous en inspirer Ce nouveau film sera présenté lors du Festival de cinéma de Douarnenez du 21 au 28 Août dont le thème sera peuple et luttes en Grèce. Il a déjà reçu plusieurs prix dont un au Festival de Femmes du Film Indépendant de Los Angeles. Ce film n’a bénéficié d’aucune aide à la production. Angélique et Thomas ne bénéficient d’aucune structure de distribution mais souhaitent renouveler une nouvelle tournée avec ce film. Ils seront présent en Bretagne début septembre pour animer des projections/débats. PS : obligation du pass sanitaire ou test pcr récent !….

Entrée libre participation

PL Guérin 1 rue Alexandre Ribot 29200Brest



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-10T20:00:00 2021-09-10T23:00:00