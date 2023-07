Salon des maîtres artisans en métiers d’art de Corrèze Aubazines, 6 octobre 2023, Aubazines.

Aubazines,Corrèze

L’abbaye d’Aubazines accueille le salon des maîtres artisans en métiers d’art de Corrèze. Venez découvrir leurs savoir-faire (fleuriste, couture, coiffure, horlogerie, etc.)..

2023-10-06 fin : 2023-10-06 19:00:00. EUR.

Aubazines 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The abbey of Aubazines welcomes the exhibition of the master craftsmen of Corrèze. Come and discover their know-how (florist, sewing, hairdressing, watchmaking, etc.).

La abadía de Aubazines acoge el Salón de los Maestros Artesanos de Corrèze. Venga a descubrir sus oficios (floristas, modistas, peluqueros, relojeros, etc.).

In der Abtei von Aubazines findet die Messe der Handwerksmeister für Kunsthandwerk aus der Region Corrèze statt. Kommen Sie und entdecken Sie ihr Know-how (Florist, Schneiderei, Friseur, Uhrmacherei usw.).

