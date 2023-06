La FCS en Fête: Spectacle de danse Aubazines, 10 juin 2023, Aubazines.

Aubazines,Corrèze

Spectacle de danse à la salle polyvalente.

Boissons et gourmandises en vente sur place.

Tarif 5€ (plus de 12 ans).

Samedi 2023-06-10 à 20:30:00 ; fin : 2023-06-10 . .

Aubazines 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Dance show in the Salle polyvalente.

Drinks and snacks available on site.

Price 5? (over 12s)

Espectáculo de danza en la sala del pueblo.

Bebidas y aperitivos disponibles in situ.

5 (mayores de 12 años)

Tanzaufführung in der Mehrzweckhalle.

Getränke und Leckereien werden vor Ort verkauft.

Preis 5? (ab 12 Jahren)

Mise à jour le 2023-05-31 par OT de Beaulieu sur Dordogne