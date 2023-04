Foire primée veau de lait Aubazines Catégories d’Évènement: Aubazines

Corrèze

Foire primée veau de lait, 23 avril 2023, Aubazines. 15 veaux seront primés au maximum.

Dimanche 2023-04-23 à 00:00:00 ; fin : 2023-04-23 . . Aubazines 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



a maximum of 15 calves will be awarded se concederá un máximo de 15 terneros es werden maximal 15 Kälber prämiert Mise à jour le 2023-04-10 par OT de Beaulieu sur Dordogne

Détails Catégories d’Évènement: Aubazines, Corrèze Autres Adresse Ville Aubazines Departement Corrèze Lieu Ville Aubazines

Aubazines Corrèze https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aubazines/

Foire primée veau de lait 2023-04-23 was last modified: by Foire primée veau de lait 23 avril 2023 Aubazines

Aubazines Corrèze