Foire aux Chèvres, 23 avril 2023, Aubazines.

Le Comité des Fêtes d’Aubazine organise sa traditionnelle Foire primée des animaux.

Il y aura également des animations de rue, dans l’après midi et une centaine d’exposants présents dans le cœur du village.

Restauration possible sur place, le midi. Buvette..

Dimanche 2023-04-23 à 00:00:00 ; fin : 2023-04-23 18:00:00. .

Aubazines 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The Comité des Fêtes d’Aubazine is organising its traditional award-winning animal fair.

There will also be street entertainment in the afternoon and a hundred or so exhibitors present in the heart of the village.

Catering possible on the spot, at noon. Refreshment bar.

El Comité des Fêtes d’Aubazine organiza su tradicional y galardonada feria de animales.

También habrá animación callejera por la tarde y un centenar de expositores en el corazón del pueblo.

Restauración in situ a mediodía. Bar.

Das Festkomitee von Aubazine veranstaltet seinen traditionellen, preisgekrönten Tiermarkt.

Am Nachmittag gibt es außerdem ein Straßenprogramm und rund 100 Aussteller präsentieren sich im Dorfkern.

Mittags können Sie vor Ort essen. Getränkestand.

