Bal trad/ Bal Folk salle des fêtes Aubas Catégories d’Évènement: Aubas

Dordogne Bal trad/ Bal Folk salle des fêtes, 13 mai 2023, Aubas. Soirée de soutien, félibrée 2023. Buvette/gâteaux.

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-13 . .

salle des fêtes

Aubas 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Support evening, félibrée 2023. Refreshments/cakes Velada de apoyo, félibrée 2023. Refrescos/pasteles Abend zur Unterstützung, félibrée 2023. Getränk/Kuchen Mise à jour le 2023-04-29 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère Détails Catégories d’Évènement: Aubas, Dordogne Autres Lieu salle des fêtes Adresse salle des fêtes Ville Aubas Departement Dordogne Lieu Ville salle des fêtes Aubas

salle des fêtes Aubas Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aubas/

Bal trad/ Bal Folk salle des fêtes 2023-05-13 was last modified: by Bal trad/ Bal Folk salle des fêtes salle des fêtes 13 mai 2023 Salle des fêtes Aubas

Aubas Dordogne