Fête des Fleurs et des plantes Place du platane, 7 mai 2023, Aubas.

Tout au long de la journée exposants fleurs et artisanats divers, tombola gratuite, gastronomie et crêpes, animation enfants, promenades à dos d’âne….

2023-05-07 à ; fin : 2023-05-07 18:00:00. .

Place du platane

Aubas 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Throughout the day, flower and craft exhibitors, free tombola, gastronomy and pancakes, children’s activities, donkey rides…

Durante todo el día, expositores de flores y artesanía, tómbola gratuita, comida y tortitas, actividades infantiles, paseos en burro…

Den ganzen Tag über Aussteller Blumen und verschiedene Kunsthandwerke, kostenlose Tombola, Gastronomie und Crêpes, Kinderanimation, Eselreiten…

Mise à jour le 2023-04-13 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère