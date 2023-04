Concours de pétanque Aubas Aubas Catégories d’Évènement: Aubas

Dordogne Aubas . Concours de pétanque en doublettes organisé par l’Amicale Laïque.

Nobreux lots à gagner.

Concours de pétanque en doublettes organisé par l'Amicale Laïque. Nobreux lots à gagner. Crêpes, buvette.

