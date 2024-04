Aubaile & Deville présentent ‘Dolce Ostinato’ au 38Riv 38Riv Jazz Club Paris, dimanche 19 mai 2024.

Le dimanche 19 mai 2024

de 21h30 à 22h30

Le dimanche 19 mai 2024

de 19h30 à 20h30

.Public jeunes et adultes. payant

Tarif en ligne : 15 à 20€

Tarif sur place : 18 à 23€

Cool jazz for quiet dreams — David Aubaile et Frédéric Deville écrivent une musique très lisible et positive, empruntant sans artifice une forme classique dont le caractère atemporel ouvre sur l’émotion.

La mélodie est intimement mêlée à sa solide orchestration rythmique, ancrée au croisement libre de leurs parcours. Dolce Ostinato ose un jazz aux rythmes impairs et méditerranéens, des rubatos propres à la musique de chambre, des mélodies imagées jusqu’à la fresque sonore. Comme la pochette, qui dévoile un classicisme saturé d’éléments musicaux bigarrés et iconoclastes, parfois anachroniques, engrangés par deux vies vagabondes.

Dans un quotidien numérisé, troublé et hésitant, tissé d’isolement et d’entre-soi, proposer une musique qui revendique le voyage et le droit à la joie leur semble une obligation. Lancer des ponts entre les entités est essentiel. Le pari est gagné quand la musique emmène vers un ailleurs insoupçonné, doucement mais résolument. Dolce Ostinato….

David Aubaile : piano

Frédéric Deville : violoncelle

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. Des concerts et jam sessions ont lieu tous les soirs de la semaine.

38Riv Jazz Club 38 rue de rivoli 75004

Contact : https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://billetterie.38riv.com/seances/172

38riv