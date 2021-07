Aubagne Life #2 Aubagne, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Aubagne.

Aubagne Life #2 2021-07-13 10:00:00 10:00:00 – 2021-07-13 17:00:00 17:00:00

Aubagne Bouches-du-Rhône

6.52 6.52 Icône de Ville Campagne, Aubagne a su croître en gardant la qualité de vie d’une ville moyenne, par la création de parcs, jardins, allées, et la protection de ses plus belles terres agricoles. Elle mène aujourd’hui une démarche globale d’écologie positive en mettant en valeur sa trame «verte et bleue», dont la valorisation des berges de l’Huveaune.

Cette promenade se veut un vrai portrait de ville, toute différente de l’exploration du terroir que nous proposions le 21 mai dernier. Nous nous intéresserons à différents morceaux de la chair urbaine de cette si particulière commune, pour y apprendre ensemble comment la nature rend service à la vie urbaine, et de l’aide qu’elle nous apportera pour s’adapter au changement climatique.

L’action municipale, à travers les actions d’urbanisme passées et en cours y seront éloquentes et exemplaires.

Découvrez Aubagne lors d’une visite guidée au gré de ses allées, son eau, sa terre et sa nature.

+33 4 91 98 29 48 http://www.gr2013.fr/

