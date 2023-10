Julia Brandon en dédicace à Aubagne Cultura Aubagne Aubagne, 28 octobre 2023 10:00, Aubagne.

Les éditions Des Auteurs des Livres annoncent la venue de l’étoile montante de la littérature fantastique, Julia Brandon, chez Cultura Aubagne le samedi 28 octobre de 10h à 18h.

Suite au succès phénoménal du premier tome, Julia Brandon revient avec un second opus qui promet de plonger les lecteurs encore plus profondément dans son univers riche et envoutant. Chaque exemplaire du roman sera accompagné d’un « guide de lecture immersive ». Ce concept novateur offre aux lecteurs une expérience renouvelée grâce à des QR codes intégrés donnant accès à des contenus exclusifs : fiches personnages, musiques originales, chronologies, et bien d’autres surprises.

Les lecteurs seront ravis de savoir que Julia Brandon, dont les écrits s’inspirent autant de la littérature classique que des films de voyage temporel, travaille également sur un scénario cinématographique basé sur la trilogie.

Julia Brandon, auteur de Marseille, a commencé sa passion pour l’écriture dès son plus jeune âge. Encouragée par Jean-Marc DABADIE, ancien directeur des Imprimeries Nationales à Actes Sud Paris, elle a su laisser sa marque dans le monde littéraire avec un style bien à elle.

– Lieu : Cultura Aubagne, Centre Commercial Auchan Barnéoud, 13400 Aubagne

– Site de l’auteur : wwww.julia-brandon.fr

