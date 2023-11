Aubagne à l’heure des crèches Aubagne, 26 décembre 2023, Aubagne.

Aubagne,Bouches-du-Rhône

Plongez dans les traditions provençales de Noël et parcourez la ville au gré de différentes crèches présentant la scène de la nativité..

2023-12-26 14:30:00 fin : 2023-12-26 17:00:00. EUR.

Immerse yourself in Provençal Christmas traditions as you stroll through the town’s nativity scenes.

Sumérjase en las tradiciones navideñas provenzales y pasee por la ciudad mientras visita los diferentes belenes.

Tauchen Sie ein in die provenzalischen Weihnachtstraditionen und gehen Sie durch die Stadt entlang verschiedener Krippen, die die Szene der Geburt Christi darstellen.

Mise à jour le 2023-11-16 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile