Les Nuits Flamencas Centre-ville d’Aubagne | Esplanade de Gaulle | Théâtre Comœdia | Cinéma le Pagnol | Espace des Libertés, 29 juin 2023, Aubagne.

Créé par Juan Carmona le festival propose une programmation de grande qualité, mais non élitiste, présentant le meilleur du flamenco traditionnel et actuel, le seul événement international gratuit en France et le grand rendez-vous de l’été des aficionados.

2023-06-29 à ; fin : 2023-07-01 . .

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Created by Juan Carmona, the festival offers a high quality program, but not elitist, presenting the best of traditional and current flamenco, the only free international event in France and the great summer meeting of aficionados

Creado por Juan Carmona, el festival ofrece un programa de alta calidad pero no elitista, presentando lo mejor del flamenco tradicional y contemporáneo, el único evento internacional gratuito en Francia y el gran punto de encuentro estival para los aficionados

Das von Juan Carmona ins Leben gerufene Festival bietet ein qualitativ hochwertiges, aber nicht elitäres Programm, das das Beste des traditionellen und aktuellen Flamencos präsentiert. Es ist die einzige internationale kostenlose Veranstaltung in Frankreich und das große Sommertreffen der Aficionados

