Place aux Artistes Cours Foch, 3 juin 2023, Aubagne.

Place aux Artistes revient embellir le cours Foch ! Nos plasticiens ont du talent ! Venez à leur rencontre et découvrez leurs meilleures œuvres..

2023-06-03 à 09:00:00 ; fin : 2023-06-03 17:00:00. .

Cours Foch

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Place aux Artistes returns to embellish the Cours Foch! Our artists are talented! Come to meet them and discover their best works.

¡Place aux Artistes vuelve a embellecer el Cours Foch! ¡Nuestros artistas tienen talento! Venga a conocerlos y a descubrir sus mejores obras.

Place aux Artistes kehrt zurück, um den Cours Foch zu verschönern! Unsere bildenden Künstler haben Talent! Treffen Sie sie und entdecken Sie ihre besten Werke.

Mise à jour le 2023-04-12 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile