Journée du miel Cours Foch, 14 mai 2023, Aubagne.

Rendez-vous à la Journée du miel organisée par La Provence des Abeilles. Des apiculteurs locaux proposeront leurs produits issus de la ruche ainsi que des fabricants de biscuits, confitures, bougies et savons..

2023-05-14 à 08:00:00 ; fin : 2023-05-14 18:00:00. .

Cours Foch

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Come to the Honey Day organized by La Provence des Abeilles. Local beekeepers will offer their products from the hive as well as manufacturers of cookies, jams, candles and soaps.

Venga al Día de la Miel organizado por La Provence des Abeilles. Los apicultores locales ofrecerán sus productos de la colmena, así como fabricantes de galletas, mermeladas, velas y jabones.

Besuchen Sie den von La Provence des Abeilles organisierten Tag des Honigs. Lokale Imker werden ihre Produkte aus dem Bienenstock anbieten, ebenso wie Hersteller von Keksen, Marmeladen, Kerzen und Seifen.

