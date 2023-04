Rencontre avec l’artiste Arianne Maugery Les Aires Saint-Michel Aubagne Catégories d’Évènement: Aubagne

Rencontre avec l’artiste Arianne Maugery Les Aires Saint-Michel, 21 avril 2023, Aubagne. Lauréate 2022 Résidence d’artiste d’Ariane Maugery dans le cadre du soutien à la création contemporaine.. Familles

Les Aires Saint-Michel Les Pénitents Noirs

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Laureate 2022 Ariane Maugery’s artist residency in the framework of the support to contemporary creation. Residencia de artistas Laureate 2022 Ariane Maugery en el marco del apoyo a la creación contemporánea. Lauréate 2022 Künstlerresidenz von Ariane Maugery im Rahmen der Unterstützung für zeitgenössische Kunst. Mise à jour le 2023-03-27 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile

