Exposition L’univers des Dinosaures à Aubagne aubagne, 22 janvier 2022 10:00, Aubagne. 22 et 23 janvier 2022 Sur place 10 https://the-place-to-be.fr/evenement/exposition-lunivers-des-dinosaures-a-aubagne/ Exposition de Dinosaures (Activité enfants) Exposition L’univers des Dinosaures à Aubagne Le 22 et 23 janvier 2022 de 10h00 à 19h00 Lieu de l’événement : Centre des congrès Agora – 248 Avenue des Paluds 13400 Aubagne Exposition de dinosaures de petite, grande taille et même taille réelle pour certains ! Des découvertes et des jeux pour toute la famille à partir de 3 ans ! Ponctuées d’animations ludiques entre la trentaine de dinosaures présents, d’une fouille archéologique et de modules pédagogiques. aubagne Aubagne 13400 Aubagne Bouches-du-Rhône samedi 22 janvier 2022 – 10h00 à 19h00

dimanche 23 janvier 2022 – 10h00 à 19h00

