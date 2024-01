Salon Bien-être, Médecines Douces Au centre de Congrès Agora à Aubagne aubagne Aubagne, samedi 10 février 2024.

Salon Bien-être, Médecines Douces Au centre de Congrès Agora à Aubagne aubagne Aubagne 10 et 11 février

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-02-10 10:00

Fin : 2024-02-11 19:00

RDV les 10 et 11 février 2024 pour le Salon du Bien-Être, des Médecines Douces et des Arts Divinatoires « HistoireZen » à Aubagne – Au programme 100 exposants et 40 conférences et ateliers 10 et 11 février 1

https://www.histoirezen.com/

Le Salon du Bien-Être, des Médecines Douces et des Arts Divinatoires “HistoireZen” investit le Centre de Congrès Agora à AUBAGNE et vous donne rendez-vous les 10 et 11 FEVRIER 2024 pour vivre une expérience unique qui nourrira votre corps, votre esprit et votre âme.

Ce qui vous attend

– 100 exposants, coachs, artisans, créateurs, praticiens, thérapeutes…

– 40 conférences et ateliers gratuits

– 1 espace food-trucks

– 4 univers : Nature et Bio, Bien-être, Médecine Douces, Arts Divinatoires

INFORMATIONS PRATIQUES

Lieu de l’événement : Centre de Congrès Agora – 248 Av. des Paluds, 13400 Aubagne

⏰ Samedi 10 février 2024 de 10h à 19h

⏰ Dimanche 11 février 2024 de 10h à 19h

️ BILLETTERIE : 2€ à régler sur place, vous donnant accès au Salon et aux conférences et ateliers toute la journée ! (gratuit pour les mineurs)

