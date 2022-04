Aubagne à La Belle Époque, la Grande histoire du Cirque Aubagne, 21 mai 2022, Aubagne.

Aubagne à La Belle Époque, la Grande histoire du Cirque Aubagne

2022-05-21 10:30:00 10:30:00 – 2022-05-21 17:30:00 17:30:00

Aubagne Bouches-du-Rhône

Dès 10h30, le centre ville va bruisser des froufrous des robes 1900 et résonner sur des airs de musique populaire !



Avec à la clé une remise de prix pour les plus beaux costumes du jour.

De nombreuses animations seront proposées tout au long de la journée : Monsieur Culbuto, une cymbalobylette, des promenades en calèche, à dos de poneys et d’ânes, des démonstrations de voltige, un marché aux senteurs, une grande brocante, une foire à l’ancienne ou se mêleront numéros de cirque, entresorts et bonimenteurs en tout genre, une roulotte «tophotruk», des acrobates, des jongleurs, des équilibristes sans oublier la foire aux bestiaux, les groupes folkloriques, quadrille, crieurs de rue, découverte des vieux métiers…



Le centre ville sera investi de belles animations pour le plaisir des petits et grands !

Et pour clore cette belle journée, vous danserez sur les airs d’un «baletti» sur le cours Foch

Cette 5e édition de « Il était une fois Aubagne en 1895 » va vous faire découvrir les arts circassiens au temps de La Belle Epoque, histoire de renouer, le temps d’une journée, avec cette période festive !

+33 4 42 03 49 98 http://aubagnedeveloppementcultureetcreation.com/

Dès 10h30, le centre ville va bruisser des froufrous des robes 1900 et résonner sur des airs de musique populaire !



Avec à la clé une remise de prix pour les plus beaux costumes du jour.

De nombreuses animations seront proposées tout au long de la journée : Monsieur Culbuto, une cymbalobylette, des promenades en calèche, à dos de poneys et d’ânes, des démonstrations de voltige, un marché aux senteurs, une grande brocante, une foire à l’ancienne ou se mêleront numéros de cirque, entresorts et bonimenteurs en tout genre, une roulotte «tophotruk», des acrobates, des jongleurs, des équilibristes sans oublier la foire aux bestiaux, les groupes folkloriques, quadrille, crieurs de rue, découverte des vieux métiers…



Le centre ville sera investi de belles animations pour le plaisir des petits et grands !

Et pour clore cette belle journée, vous danserez sur les airs d’un «baletti» sur le cours Foch

Aubagne

dernière mise à jour : 2022-04-13 par