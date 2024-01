La pastorale Lou viàgi dei Pastouro à Betelèn Théâtre Comœdia Aubagne, samedi 20 janvier 2024.

Début : 2024-01-20 17:00:00

fin : 2024-01-20 18:30:00

« Lou viàgi dei Pastouro à Betelèn » (le voyage des bergères à Bethléem) du docteur Joseph Fallen sera jouée par l’Escandihado Aubagnenco.

Cette Pastorale, bien que très fidèle à ce genre théâtral spécifique à la Provence, a ceci de particulier qu’elle ne comporte que des rôles écrits pour des femmes !



Avec la participation de la classe de chant du Conservatoire d’Aubagne, de l’ensemble vocal Agathe d’Aix-en-Provence, de Maurice Guis musicologue et pianiste, de Patrice et Corinne Gauthier et Fabien Rouman pour la mise en scène.

Théâtre Comœdia Cours Maréchal Foch

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



