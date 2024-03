Aubagne 1895 Les jeux à la Belle Époque Aubagne, samedi 21 septembre 2024.

Il était une fois… la renaissance des Jeux Olympiques !



Chaque année, en hommage à notre académicien, l’association AD2C propose aux Aubagnais de revivre dans la convivialité et la bonne humeur, une journée à la Belle Époque .

Un an exactement après la naissance de Marcel Pagnol, les premiers Jeux Olympiques de l’ère moderne, sous l’impulsion du baron Pierre de Coubertin, étaient organisés à Athènes, au cœur du pays originel des Jeux de l’Antiquité, en avril 1896 avant que Paris n’accueille la seconde édition en 1900.



Les participants seront invités à profiter de nombreuses animations, costumées ou non, dans le centre-ville. .

Début : 2024-09-21

fin : 2024-09-21

Centre ville

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Aubagne 1895 Les jeux à la Belle Époque Aubagne a été mis à jour le 2024-03-12 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile