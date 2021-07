Saint-Donat-sur-l'Herbasse Saint-Donat-sur-l'Herbasse Drôme, Saint-Donat-sur-l'Herbasse Aubade – Festival Bach Saint-Donat-sur-l’Herbasse Saint-Donat-sur-l'Herbasse Catégories d’évènement: Drôme

Saint-Donat-sur-l'Herbasse

Aubade – Festival Bach Saint-Donat-sur-l’Herbasse, 31 juillet 2021, Saint-Donat-sur-l'Herbasse. Aubade – Festival Bach 2021-07-31 11:00:00 – 2021-07-31

Saint-Donat-sur-l’Herbasse Drôme Profitez des notes de musique sous les arbres du parc ! contact@cmi-bach.com http://www.cmi-bach.com/ dernière mise à jour : 2021-07-22 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Saint-Donat-sur-l'Herbasse Autres Lieu Saint-Donat-sur-l'Herbasse Adresse Ville Saint-Donat-sur-l'Herbasse lieuville 45.12068#4.9846