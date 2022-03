Aubade des Gilets Rouges Kintzheim Kintzheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Kintzheim

Aubade des Gilets Rouges Kintzheim, 1 mai 2022, Kintzheim. Aubade des Gilets Rouges Kintzheim

2022-05-01 09:00:00 – 2022-05-01 11:30:00

Kintzheim Bas-Rhin Kintzheim Aubade du 1er mai à travers les rues du village. Les Gilets Rouges, installés sur une remorque tirée par un tracteur, fêtent l’arrivée du mois de mai en offrant une aubade aux habitants. L’attelage s’arrêtera aux carrefours, placettes pour jouer quelques airs de musique traditionnelle. Départ à la salle des fêtes. Aubade des Gilets Rouges dans les rues du village +33 6 49 85 69 69 Aubade du 1er mai à travers les rues du village. Les Gilets Rouges, installés sur une remorque tirée par un tracteur, fêtent l’arrivée du mois de mai en offrant une aubade aux habitants. L’attelage s’arrêtera aux carrefours, placettes pour jouer quelques airs de musique traditionnelle. Départ à la salle des fêtes. Kintzheim

dernière mise à jour : 2022-03-21 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Kintzheim Autres Lieu Kintzheim Adresse Ville Kintzheim lieuville Kintzheim Departement Bas-Rhin

Kintzheim Kintzheim Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/kintzheim/

Aubade des Gilets Rouges Kintzheim 2022-05-01 was last modified: by Aubade des Gilets Rouges Kintzheim Kintzheim 1 mai 2022 Bas-Rhin Kintzheim

Kintzheim Bas-Rhin