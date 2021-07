Metz Palais du Gouverneur Metz, Moselle Aubade de la Musique de l’Arme Blindée Cavalerie Palais du Gouverneur Metz Catégories d’évènement: Metz

### La Musique de l’Arme Blindée Cavalerie proposera dans les jardins du Palais du Gouverneur un extrait d’une heure de son répertoire riche et varié. Allant de la musique militaire pour fanfare aux pièce du répertoire classique ou jazz, en passant par les grands standards de la variété et du cinéma, profitez de ce concert dans les jardins du Palais du Gouverneur.

Gratuit. Entrée libre.

La Musique de l'Arme Blindée Cavalerie proposera dans les jardins du Palais du Gouverneur un extrait d'une heure de son répertoire riche et varié. Palais du Gouverneur 9 rue de la Citadelle, 57000 Metz

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00

